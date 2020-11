Ministro da Ciência vai apresentar “Lab de Computação Avançada” na UTAD

A assinatura do protocolo será a 13 de novembro, dia em que também é inaugurado o reforço das infraestruturas de conectividade digitais da UTAD, no âmbito do projeto RCTS 100.

Manuel Heitor

Nesse mesmo dia o Governante inaugura, o reforço e aumento das infraestruturas de conectividade de rede da UTAD para 10Gbps, e da infraestrutura de rede wi-fi, totalmente suportada em normas de última geração wi-fi6. Este reforço dá-se no âmbito do projeto RCTS 100 da Unidade de Computação Científica (FCCN) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

O projeto RCTS 100 é uma iniciativa ao abrigo do Roteiro Nacional das Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico, cofinanciado pelo COMPETE2020, Lisboa2020, Algarve2020 e, além da melhoria na conectividade, a Universidade passa a ter acesso a novos serviços avançados de colaboração e computação que permitirão igualdade de oportunidades na participação e liderança de projetos de investigação internacionais, com elevados requisitos de conectividade e computação.

“Estas duas iniciativas marcam o arranque da transformação do campus da UTAD num campus digital com acesso rápido e fácil à rede wi-fi e a tecnologias de informação e visualização, sendo que é nosso objetivo aumentar a largura de banda para 100Gbps até maio de 2021”, explica Fontainhas Fernandes, Reitor da UTAD.

Além da presença de Manuel Heitor, estarão também presentes nesta iniciativa António Cunha, Presidente da CCDR-N e Nuno Rodrigues, Diretor da Fundação para a Ciência e Tecnologia e coordenador-geral do INCoDe.2030, programa que apoia a criação do Laboratório de Computação Avançada.