Ministra da Coesão Territorial inaugurou FABLAB Tua Alijó

Abriu ao público, dia 28 de agosto, o primeiro Laboratório de Prototipagem e Fabricação Digital da região. A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, presidiu à inauguração do FABLAB Tua Alijó, juntamente com a Secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.

“É com este tipo de projetos que conseguimos transformar o Interior”, sublinhou a Ministra, a propósito do novo equipamento. Durante a cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, explicou este projeto “representa uma forte aposta na inovação e no empreendedorismo em todo o território do Vale do Tua”.

“Este serviço que agora colocamos ao dispor de todos, muito especialmente ao serviço dos investidores, será mais uma fonte de energia positiva e confiança no alavancar de projetos de desenvolvimento que se quer sustentado, sustentável, amigo do ambiente e criador de emprego, preferencialmente emprego jovem e qualificado”, sublinhou.

José Paredes aproveitou a presença da representante do Governo em Alijó para reivindicar apoios do Estado para projetos estratégicos para o Concelho, nomeadamente o Plano Integrado e Sustentável de Humanização do Centro Histórico da Vila do Pinhão.

A este propósito, Ana Abrunhosa reconheceu que este é um projeto estruturante, que exige várias etapas de execução, deixando a garantia de que quer “encontrar uma solução para este projeto que não é para um ano, nem dois, nem três, mas que é certamente um projeto transformador, não só para o Concelho, mas também para o Douro e para o País”. “Nunca deixamos um bom projeto sem financiamento”, assegurou a Ministra da Coesão Territorial.

O programa do dia incluiu ainda a visita às obras de requalificação da Casa dos Nouras, futuro Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos e da área envolvente ao Plátano e Igreja Matriz.