Milha Urbana de Vila Real a 31 de maio

O Município de Vila Real e a Associação de Atletismo de Vila Real uniram esforços e preparam-se para recuperar a realização da Milha Urbana de Vila Real, depois de um interregno de cerca de 15 anos. A prova terá lugar no dia 31 de maio, pelas 10h00, e um percurso com 1.609 metros (1 milha), com partida e chegada na Avenida 1º de Maio e Praça do Município. No ato de apresentação pública da Milha Urbana de Vila Real, o Vereador José Maria Magalhães referiu que “esta prova é uma espécie de pacote familiar”, uma vez que permite a participação de quase todos os escalões, desde os minis até aos veteranos, sendo por isso um evento particularmente apelativo para as famílias.

A Night Run Cidade de Vila Real é outra das provas que resulta da parceria entre o Município e a Associação de Atletismo e que a cada ano que passa atrai mais participantes. Assim, no dia 9 de junho, pelas 21h45, terá lugar a 5ª edição desta prova que no ano passado contou com a participação de 200 atletas, número que a organização espera superar em 2018, ano em que pela primeira vez serão atribuídos prémios monetários aos vencedores. A prova terá um percurso com 8 km de distância, com partida no Largo Conde Ferreira e chegada na Praça do Município (Avª. Carvalho Araújo).

Estas duas provas são apenas dois exemplos da vitalidade desportiva que se vive no concelho, fruto do trabalho desenvolvido pela Autarquia em estreita articulação com as associações/coletividades desportivas de Vila Real.

As inscrições para ambas as provas são gratuitas e poderão ser efetuadas online no site da Associação de Atletismo de Vila Real, onde estão também disponíveis informações pormenorizadas sobre cada uma delas.

