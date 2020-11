Mesão Frio: “Viver Mais, Viver Melhor” promove atividade física junto da população

A autarquia de Mesão Frio iniciou mais uma edição do programa municipal «Viver Mais, Viver Melhor», no princípio do presente mês de novembro. Dando cumprimento a todas as normas de contingência emanadas pelas autoridades de saúde pública para a prevenção da COVID-19, o programa, que incluía a modalidade de hidroginástica, está ser executado de forma parcial, com as aulas de ginástica, mantendo ativos, neste momento, um total de 16 seniores do concelho, em diferentes horários e pequenos grupos, que são obrigados a cumprir as novas regras para segurança de todos.

As atividades estão a decorrer de forma segura e controlada, tendo o acompanhamento e o supervisionamento de um profissional especializado. À entrada, é medida a temperatura corporal a cada um dos participantes, sendo que todos, sem exceção, usam máscara antes, durante e após as atividades. Também, à entrada e à saída dos locais, onde decorrem as aulas, todos procedem à desinfeção das mãos com álcool gel, são assegurados o distanciamento físico e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e cada utente dispõe de equipamento individual, sendo expressamente proibida a partilha do mesmo. Na eventualidade de existir algum caso suspeito, as aulas serão imediatamente suspensas e só retomarão quando estiverem reunidas, novamente, todas condições de segurança.

Consciente de que o «Viver Mais, Viver Melhor» retomou num período tão sensível e atípico para a saúde pública e uma vez que as medidas emanadas pela Direção-Geral da Saúde permitem que se possam realizar algumas atividades de grupo, a Câmara Municipal de Mesão Frio, fazendo cumprir todas as normas de segurança, considera que este complemento continua a ser imprescindível para reforçar a condição física, o sistema imunitário e o bem-estar psíquico dos seniores.