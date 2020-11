Mesão Frio vai manter feira semanal

A Câmara Municipal de Mesão Frio informa que decidiu manter a feira semanal no seu normal funcionamento, continuando a cumprir rigorosamente com todas as medidas de contingência emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).O presente comunicado surge após o Governo ter incluído o concelho de Mesão Frio na lista dos 121 concelhos de risco elevado de transmissão da COVID-19, pelo único motivo de estar situado entre concelhos com elevado número de casos registados. Apesar do nosso concelho não cumprir o critério definido para ‘Concelho de Risco Elevado’ (240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), devido à contiguidade territorial, está incluído neste grupo.

Tendo o Governo voltado atrás com a decisão de encerrar as feiras nos concelhos de maior risco, admitindo a realização das mesmas desde que autorizadas pelo Presidente da Câmara Municipal, determinou-se manter a sua feira semanal, por se considerar que se verificam todas as condições de segurança e o cumprimento das normas veiculadas pela DGS.

Esta sexta-feira, poderá continuar a fazer as suas compras na feira semanal, com toda a comodidade e em segurança, com máscara, higienização das mãos e distanciamento social.