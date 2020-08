Mesão Frio: Últimos grupos do «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» iniciaram atividades

Teve início, ontem, dia 12 de agosto, a terceira e última quinzena do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» deste ano, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ), em parceria com a Autarquia de Mesão Frio e a Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André. À semelhança dos restantes dois grupos, a receção aos voluntários decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira e o presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio-Santo André, António Nunes, a darem as boas-vindas aos últimos grupos.

A iniciativa, que tem vindo a decorrer desde o dia 1 de julho e que termina no dia 31 de agosto, é dirigida aos jovens do concelho e tem-se revelado essencial para promover a consciencialização para a preservação e para a valorização dos diferentes elementos ambientais que distinguem o concelho de Mesão Frio, particularmente, através do reforço da vigilância florestal, da preservação a natureza e das florestas, da sensibilização da população, da limpeza e da conservação das zonas de lazer.