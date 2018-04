Mesão Frio: três anos de delegação de competências com balanço positivo

Com a delegação de competências atribuídas às Juntas de freguesia, efetivada no ano de 2015, a Câmara Municipal de Mesão Frio faz agora um balanço muito positivo, destes três anos, no exercício das competências transferidas. O sexto relatório semestral de acompanhamento foi apreciado na última reunião ordinária do executivo, dia 5 de abril e submetido à aprovação da Assembleia Municipal.

A transferência de 21 mil euros para as Juntas de freguesia não determinou o aumento da despesa pública global, tendo sim, contribuído para a promoção, para o aumento da eficácia e para a eficiência da gestão e dos ganhos.

Mesão Frio foi um dos primeiros municípios do distrito de Vila Real a delegar competências nas Juntas de freguesia. Os acordos de execução destinam-se a assegurar que as Juntas realizem trabalhos de limpeza das vias, dos espaços públicos, das sarjetas e dos sumidouros.