Mesão Frio: trânsito cortado na Ponte de Carrapatelo a partir de amanhã

A Câmara Municipal de Mesão Frio foi informada pela Infraestruturas de Portugal (IP), de que esta vai dar início aos trabalhos previstos na empreitada que inclui a reformulação do sistema de drenagem do tabuleiro e o tratamento do revestimento da Ponte de Carrapatelo.

Em virtude dos trabalhos a serem realizados, o trânsito estará cortado em ambos os sentidos, a partir do dia 22 de fevereiro até ao dia 23 de março de 2021.Em alternativa, os condutores deverão seguir as orientações do plano de sinalização temporária, a ser implementado para o efeito, durante a intervenção.

A Infraestruturas de Portugal (IP) solicita a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estar a contribuir para a melhoria das condições de segurança dos utilizadores desta infraestrutura.