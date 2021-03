Mesão Frio: tendas instaladas no exterior do Centro de Saúde para proteção de utentes

Com o objetivo de oferecer proteção, segurança e o mínimo de conforto aos utentes do Centro de Saúde de Mesão Frio, enquanto aguardam pelo seu atendimento, a Câmara Municipal procedeu à instalação de uma tenda no exterior do edifício.

A medida de apoio surge como resposta ao atual contexto pandémico da COVID-19, em que o Centro de Saúde teve de fixar um número limite de utentes que podem permanecer no interior do edifício, para prevenir o contágio e a propagação do vírus. A população passa assim, a aguardar protegida e sentada, especialmente em dias de muita chuva e de calor.

A autarquia “continuará a trabalhar em parceria com todas as entidades e a acompanhar de perto as suas necessidades”.