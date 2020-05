Mesão Frio: reforçado apoio aos bombeiros

O Executivo da Câmara Municipal de Mesão Frio aprovou, por unanimidade, na sua última reunião ordinária, do passado dia 21 de maio, a atribuição do subsídio extraordinário, no valor de 10 mil euros, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio (AHBVMF), como complemento ao subsídio anual concedido, no valor de 66 mil euros. Este reforço vem auxiliar a corporação de bombeiros local a minorar os efeitos provocados pela COVID-19, que gerou impactos sociais significativos, sobretudo na economia local.

A pandemia tem exigido um esforço sobremaneira de todos, em particular, para a corporação de bombeiros local e dos seus trabalhadores, que têm um papel indispensável na prestação de socorro à população e que estão na linha da frente de combate ao vírus. A AHBVMF tem vindo a assegurar a proteção e o socorro da população, com a disponibilização de duas equipas de prevenção e de combate à COVID-19, a trabalharem em espelho, compostas por elementos em turnos disponíveis 24 horas, sete dias por semana.

A autarquia, sensível a esta realidade e considerando que os gastos com os equipamentos de proteção têm sido avultados e o transporte de doentes não urgentes foi anulado desde o início da pandemia (principal fonte de receitas da AHBVMF), prossegue nesta missão conjunta de salvaguardar a prestação do socorro à sociedade civil e de assegurar as condições necessárias aos seus bombeiros.