Mesão Frio: reabilitação da Avenida Dr. Domingos Monteiro e envolvente em curso

Na senda de dignificar os espaços públicos e o património do centro urbano da vila, promovendo a sua utilização viária e pedonal, a Câmara Municipal de Mesão Frio prossegue com um conjunto de três projetos de regeneração urbana. A Avenida Dr. Domingos Monteiro, via central na distribuição de trânsito viário da vila, está a ser alvo de obras de reabilitação, com o investimento total efetivo de 168.826,83 euros, dos quais 143.502,81 euros são cofinanciados em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, integrado no Portugal 2020.



As obras de reabilitação nesta parte central da vila contemplam a criação de dois lugares de estacionamento para cargas e descargas, junto à Adega Cooperativa de Mesão Frio, bem como a definição de três lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, a definição de um local onde será instalado um posto de carga para viaturas elétricas e dois lugares de estacionamento destinados para o efeito.



O passeio envolvente à Adega Cooperativa de Mesão Frio irá ser redesenhado, permitindo o seu alargamento e fluxo de tráfego pedonal fluido, dando espaço para integrar dois lugares de estacionamento. O material de revestimento dos passeios e de todo o lancil existente em contacto com a estrada serão substituídos e no geral, serão redesenhadas e reformuladas dez passagens para peões, será aplicada nova sinalização horizontal e vertical, bem como, a pintura das guias limitadoras da faixa de rodagem.



Junto à igreja de São Nicolau, o material do pavimento dos passeios será levantado e recolocado, redefinindo o desenho urbano do parque de estacionamento e os lugares de estacionamento, o que permitirá áreas mais alargadas de passeio e com isso, o fácil acesso às escadas da igreja e qualquer outro tipo de atravessamento.



A Câmara Municipal de Mesão Frio apela à compreensão de todos, por eventuais incómodos causados a peões e a automobilistas., que deverão respeitar a sinalização temporária existente e os condicionalismos apresentados pelas autoridades.