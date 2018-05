Mesão Frio promoveu Dia do Associativismo

No passado sábado, dia 28 de abril, a Câmara Municipal de Mesão Frio colaborou com o Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 3 G Porta D’ouro e as Juntas de Freguesia, ao promover o Dia do Associativismo, uma iniciativa que abraçou a sinergia das associações do concelho. No pavilhão multiusos municipal foram dinamizadas várias atividades, ao longo do dia, com o objetivo de dar a conhecer a dinâmica de cada associação junto do público que pode participar gratuitamente.

Pelas 9 horas, teve lugar uma arruada de bombos, nas principais ruas de Mesão Frio, pelo grupo de bombos da Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim (ACDVM), seguindo-se, no pavilhão multiusos, uma demonstração do Suporte Básico de Vida, pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio e pela Delegação de Mesão Frio da Cruz Vermelha Portuguesa.

Ainda durante o periodo da manhã, o programa prosseguiu com um workshop de dança de folclore, dinamizado pela Casa do Povo de Barqueiros, uma prova de azeite documentada, pela Associação de Olivicultores de Mesão Frio e um workshop de castanhetas, instrumento musical típico da freguesia de Barqueiros, proporcionado pelo União Futebol Clube de Barqueiros.

Às 13 horas, foi oferecido um almoço com porco no espeto. À tarde, o União Futebol Clube de Barqueiros organizou um torneio de Sueca, houve jogos tradicionais promovidos pelo Agrupamento de escuteiros de Vila Marim, aulas de música e demonstração de instrumentos, pela associação Os Alio-Vírio e uma aula de Jiu-Jitsu Brasileiro, pelo Sport Clube de Mesão Frio.

O Rancho Folclórico Barqueiros do Douro ofereceu papas no pote e música tradicional e a Associação Génese da Aventura Club disponibilizou uma viatura todo-o-terreno para um passeio TT. O programa terminou com uma atividade de ping-pong da ACDVM.

Esta comemoração de cidadania participativa tem vindo a ser realizada todos os anos em Mesão Frio, dando maior visibilidade ao associativismo do concelho, o que estimula e incentiva, sobretudo os mais jovens, a integrarem estes projetos e a serem uma voz ativa no domínio cívico e associativo.

