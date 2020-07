Mesão Frio: programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” já arrancou

Dez jovens com idades entre 18 e os 30 anos, inclusive, iniciaram ontem, dia 1 de julho, a primeira quinzena do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», decorrente de duas candidaturas distintas: uma realizada pela autarquia (6 voluntários) e outra, pela Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André (4 voluntários), ao programa de voluntariado juvenil promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ).

Pelas 9 horas de ontem, no Salão Nobre dos Passos do Concelho, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, juntamente com o presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio-Santo André, António Nunes, acolheu os grupos de jovens que vêm reforçar a vigilância florestal, preservar a natureza e as florestas, sensibilizar a população, limpar, conservar as zonas de lazer e promover iniciativas de reflorestação, intervindo de forma útil, cívica e eficaz.

Na receção aos voluntários, o autarca deu-lhes as boas-vindas, apelando ao bom senso e ao redobrado sentido de responsabilidade, particularmente no atual contexto de pandemia e frisou a relevância das funções que lhes foram confiadas, para prevenir incêndios, não só no concelho, mas também, nos concelhos vizinhos, como já sucedeu no ano anterior. A cada elemento, o edil ofereceu um kit composto por duas máscaras comunitárias, confecionadas pelas costureiras voluntárias do Contrato Local de Desenvolvimento (CLDS) 4G Porta D’Ouro, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, uma mochila, um cantil, luvas, t-shirt e chapéu.

À imagem de anos transatos, os voluntários foram repartidos em equipas de dois elementos, por áreas mais suscetíveis a incêndios, nomeadamente, nos miradouros de São Silvestre, da Cruz de Donsumil e da Senhora da Piedade, nas praias fluviais da Rede, Porto Rei e do Rio Teixeira, no lugar do Rojão de Cima e no Castro de Cidadelhe.