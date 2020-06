Mesão Frio: Piscinas Municipais Descobertas reabrem a 1 de julho com novas regras

As piscinas municipais descobertas de Mesão Frio preparam-se para reabrir ao público, no próximo dia 1 de julho. Para isso, a autarquia desenvolveu um plano de contingência que inclui novas regras obrigatórias na utilização deste espaço, para prevenir o contágio e a propagação da COVID-19, garantindo, desta forma, a proteção da saúde pública. O serviço de bar também estará disponível, com a exclusiva comercialização de alimentos embalados.

O complexo funcionará ininterruptamente, no horário das 10 horas às 19h30 e a lotação estará limitada à permanência de até 80 pessoas, que deverão respeitar o distanciamento físico de dois metros, à exceção de agregados familiares (cônjuges e filhos).

Os balneários estarão encerrados, sem acesso a chuveiros, funcionando apenas o WC. À entrada e à saída, todos os utentes deverão proceder à desinfeção das mãos, com gel desinfetante e dos pés, através de um tapete disponibilizado para o efeito. O uso de equipamentos de apoio, como guarda-sol e espreguiçadeira serão proibidos.

Como habitual, cada utente deverá fazer-se acompanhar da sua própria toalha e circular de chinelos em toda a área, respeitando os sentidos das marcações dispostas no piso, por forma a evitar cruzamentos e aglomerados de pessoas. A cada saída para o exterior do complexo, será entregue, a cada utente, uma pulseira identificativa do dia em que o bilhete foi adquirido.

As atuais normas surgem na sequência da estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia. Apela-se assim, à compreensão de todos os utentes e ao cumprimento das regras de acesso às piscinas municipais descobertas, para que juntos possamos vencer este inimigo público e desfrutar do verão em segurança.