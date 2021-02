Mesão Frio: oferta de tablets para apoiar ensino à distância

Na sequência do segundo confinamento geral e do consequente encerramento das escolas, a Câmara Municipal de Mesão Frio decidiu reforçar a oferta de tablets a alunos do 4.º ano, que ainda não beneficiavam dos mesmos, para acesso ao ensino remoto.

Dezassete alunos do 4.º ano, do Ensino Básico, a frequentarem o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, foram, ontem, contemplados com tablets equipados com teclado, para que possam acompanhar o ensino à distância no segundo período do presente ano letivo.

Durante o dia de ontem, decorreram duas cerimónias singelas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em diferentes períodos do dia, por forma a minimizar os riscos de contágio pela COVID-19.O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, sublinhou que a autarquia continuará a fazer os possíveis, para contornar as dificuldades sentidas, sobretudo na implementação do ensino à distância, para que todos os alunos tenham igualdade de acesso à educação, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de fevereiro, data em que as escolas regressam ao ensino online.

O investimento da autarquia mesão-friense visa oferecer equipamentos que proporcionem a equidade aos alunos no acesso ao ensino e para que a aprendizagem decorra dentro normalidade possível, durante o atual contexto de pandemia e nenhum aluno seja deixado para trás.