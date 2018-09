O Município de Mesão Frio procedeu a uma cerimónia simbólica de oferta dos livros de fichas e de tablets, no centro escolar do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade. Os alunos do Ensino Básico foram recebidos para mais um novo ano letivo, na ação que decorreu durante o dia 14 de setembro, na presença do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, da diretora do agrupamento de escolas, Aldina Pereira, da Vereadora da educação, Cristina Major e da coordenadora do centro escolar, Ana Cardoso.

Num investimento estimado de aproximadamente 7 mil euros, a Câmara Municipal ofereceu, na sua totalidade, os livros de fichas a um universo de 36 alunos do Escalão A do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Trinta e sete alunos do Escalão B beneficiaram de 50% de desconto nos livros de fichas e nove alunos tiveram descontos ao abrigo do programa municipal «Bombeiro Valoriza Mais». A todos os alunos do 4.º ano do Ensino Básico, sem exceção, a autarquia ofereceu um total de 45 tablets.

Na abertura do ano letivo e durante a cerimónia, a diretora do agrupamento de escolas referiu que “o agrupamento está empenhado, através da sua equipa pedagógica, em desenvolver uma ação educativa de qualidade, de modo a que os alunos prossigam o seu percurso até ao 12.º ano e ingressem no Ensino Superior. Estamos cá para, em conjunto com os encarregados de educação, fazermos um acompanhamento assíduo dos alunos. Só juntos venceremos os obstáculos que surjam no funcionamento desta organização”, disse, apelando ao acompanhamento dos encarregados de educação com os seus educandos.

O presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, fez o ponto de situação daquilo que o município tem feito em prol dos alunos de Mesão Frio e não só: “Temos 170 alunos oriundos de outros concelhos a frequentar o agrupamento de escolas, o que representa muito para o comércio local.” disse, agradecendo aos encarregados de educação, a escolha do agrupamento de escolas. “O trabalho iniciado há 9 anos começa a dar os seus frutos. Quando começámos a oferecer bolsas de estudo a alunos universitários, tinhamos 18 alunos. Atualmente, temos mais de 30, o que representa o aumento de jovens mesão-frienses a estudarem nas universidades.”

Com estas medidas implementadas pela autarquia, são promovidas novas formas de aprendizagem e o acesso pleno dos alunos do mesmo nível de ensino às novas tecnologias. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Abandono e Insucesso Escolar é também, uma das grandes apostas para este ano letivo.