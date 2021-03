Mesão Frio: obras de pavimentação e reparação em curso

A Câmara Municipal de Mesão Frio concluiu, na semana passada, a obra de pavimentação e de reparação de um conjunto de três vias municipais: o Caminho das Quintãs e o Caminho da Lama do Monte, na freguesia de Barqueiros, bem como um troço da Rua do Pombal ao Largo das Fraguinhas, na freguesia de Oliveira. Tal empreitada, no valor global de 31.736,40 euros, contemplou a colocação de cubos de granito e visa oferecer melhores condições de acesso às habitações de munícipes e a propriedades agrícolas.

Por outro lado, na passada sexta-feira, foi celebrado um contrato de empreitada no valor de 118.020,035 euros, que prevê a repavimentação, em betão betuminoso, da Rua das Cerdeiras, da Rua de Vale do Couto e da Travessa do Rojão de Baixo, na freguesia de Mesão Frio – Santo André, bem como, da Rua dos Cerros, na freguesia de Vila Marim e na Rua da Calçada, na freguesia de Oliveira, esta em cubos de granito.