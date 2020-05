Mesão Frio: município adquiriu mais 59 tablets e Wi-Fi para oferecer a alunos e equipar sala de aulas

Durante a manhã de ontem, o Auditório Municipal de Mesão Frio acolheu os encarregados de educação de 29 alunos, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade (AEPAN), para receberem tablets e Internet, à imagem daquilo que já tinha sucedido a outros 70 alunos contemplados, com os mesmos equipamentos oferecidos pela autarquia. Para que no arranque das aulas presenciais os alunos da turma de Geografia A possam participar nas mesmas, interagindo diretamente e em tempo útil com os docentes, a Câmara Municipal mesão-friense equipou uma sala de aula com 30 tablets e Wi-Fi.

Perante a necessidade de reforçar o acesso generalizado às plataformas pedagógicas online, nesta fase em que o ensino está a decorrer remotamente, o AEPAN elaborou uma nova listagem com os alunos que têm necessidades e remeteu um novo pedido à autarquia, para proporcionar condições aos estudantes que continuam sem equipamento tecnológico e, por conseguinte, privados de assistir às aulas via digital.

Atenta às dificuldades financeiras imprevistas e excecionais vivenciadas por alguns agregados familiares, decorrentes da atual pandemia, a autarquia não pode deixar de auxiliar os alunos, neste momento em que as suas famílias sofreram uma quebra abrupta nos seus rendimentos.