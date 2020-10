Mesão Frio: instalados oleões em todo o concelho

Numa perspetiva de salvaguardar o meio ambiente, incentivando os munícipes a efetuarem a deposição adequada e a reciclagem dos óleos alimentares usados, a Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a PRIO – novo prestador de serviços para recolha, transporte e tratamento de óleos alimentares -, procedeu à instalação de 12 oleões, em todas as freguesias do concelho.

A nova medida contribui para a redução da carga poluente nas Estações de Tratamento de Águas Residuais e para a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, além de evitar o desgaste das canalizações das habitações.

Os óleos alimentares, depois de arrefecidos, devem ser depositados numa garrafa ou garrafão de plástico devidamente fechados e depositados no oleão mais próximo (contentor azul). Este óleo será, posteriormente, recolhido e encaminhado para reciclagem.

Com estes novos pontos de recolha de óleos alimentares usados, a autarquia prossegue numa política que visa garantir a preservação dos recursos naturais e a minimização dos impactos negativos sobre a saúde pública e o ambiente.