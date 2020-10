Mesão Frio: iluminação pública do concelho está a ser substituída por lâmpadas LED

A Câmara Municipal de Mesão Frio tem em curso a empreitada de remodelação da rede de iluminação pública no concelho, em Oliveira, Vila Marim e Mesão Frio – Santo André, freguesias que ainda não beneficiam, na sua totalidade, desta importante medida de sustentabilidade energética e de poupança financeira para o município. Os trabalhos incluem a substituição de 1640 lâmpadas de vapor de sódio por novas luminárias com tecnologia LED.



A empreitada de substituição da iluminação pública representa um investimento de 207.400 euros + IVA, comparticipada em 95% (subvenção reembolsável), por fundos comunitários do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia, pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, na sequência de uma candidatura aprovada no âmbito do aviso para investimentos na melhoria da Eficiência Energética das Infraestruturas Públicas da Administração Local.



Para além da redução financeira, a medida representa uma diminuição efetiva da percentagem de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera, com uma iluminação mais eficiente e atrativa, que está prestes a cobrir toda a área territorial do concelho.