A Câmara Municipal decidiu reforçar o investimento na iluminação de Natal. Desta forma, todas as freguesias do concelho têm iluminações alusivas à quadra que vivemos. A magia da luz andará à solta numa viagem entre a Vila de Mesão Frio e as suas freguesias.

As tradicionais luzes de Natal assumem uma particular relevância neste ano tão difícil e a autarquia de Mesão Frio apostou na decoração e na iluminação de novos locais.