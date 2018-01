Mesão Frio: Grupo de utentes do CLDS cantou as Janeiras ao autarca

Durante a tarde de ontem, dia 10 de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, recebeu, no seu gabinete de trabalho, um grupo de utentes do Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 3G Porta D’ouro, para ouvi-lo cantar as Janeiras.

No edifício dos Passos do Concelho, o grupo de séniores apresentou-se com instrumentos musicais artesanais, elaborados pelos próprios, a partir de materiais reciclados e formularam votos de um bom ano, ao edil, a quem surpreenderam pela originalidade da letra da canção, que lhe foi literalmente dedicada.

No final, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio agradeceu a cortesia, oferecendo bolo rei e vinho generoso a todos os que cumpriram a tradição de lhe cantar as Janeiras.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário