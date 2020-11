Covid-19: Mesão Frio fora da lista de concelhos de maior risco

O concelho de Mesão Frio deixou de figurar no conjunto de concelhos que apresentam maior risco de transmissão da COVID-19, em Portugal Continental, decisão anteriormente tomada, justificada pelo facto de ser considerado uma ‘ilha’ entre concelhos com elevada taxa incidência COVID-19.

O Governo atualizou, dia 12 de novembro, em Conselho de Ministros, a lista de municípios de maior risco. Nesta revisão, que é quinzenal, Mesão Frio foi um dos sete concelhos, a nível nacional, a sair da listagem.

No total, de 121, a lista passou para 191 concelhos de maior risco (mais 70 do que os 121 que constavam da lista anteriormente anunciada), em que vão vigorar medidas mais restritivas para controlar a propagação do vírus.

Para os concelhos que agora saíram da lista de risco, como é o caso de Mesão Frio, as medidas de restrição deixaram de estar em vigor a partir das 00H00 de sexta-feira.

“Este sinal positivo, que o Município de Mesão Frio recebeu com satisfação, não deverá ser interpretado como aceitação para comportamentos de incúria. Reforçamos o apelo, para que continue a cumprir com o máximo de rigor e respeito, as regras de distanciamento físico e de etiqueta respiratória, a higienização das mãos e o uso de máscara. Só assim, neste esforço coletivo, poderemos travar a pandemia”, comunicou a autarquia.