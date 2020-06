Mesão Frio estreou filme em Drive-In

Mesão Frio estreou, no passado dia 28 de junho, pelas 21h30, um novo formato de apresentação cinematográfica. O Parque de Estacionamento da Zona de Lazer foi o local escolhido para receber, pela primeira vez, uma sessão de cinema Drive-In, um conceito de visualização de filmes, dentro de veículos, que impede o contacto social com os demais espectadores e que se adapta, perfeitamente, ao atual contexto de pandemia da COVID-19. À iniciativa aderiram mais de duas dezenas de viaturas e nas bancadas do parque, junto ao campo de jogos, algumas pessoas assistiram ao filme, obedecendo às normas de distanciamento físico, em conformidade com as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

A entrada gratuita esteve condicionada à lotação máxima de viaturas e pessoas e incluiu pipocas para toda a assistência, que se divertiu com o filme «Ibiza», comédia francesa do ano de 2019, transmitida pela empresa Simbiose – Gestão Cultural, que garantiu a qualidade do som, alugando uma frequência de rádio para o efeito. Cada telespectador teve de sintonizar no seu autorrádio a frequência FM, que lhe deu acesso ao som do filme legendado no ecrã gigante. Os telespectadores das bancadas tiveram de fazer-se acompanhar de fones e de telemóvel, para poderem sintonizar, também eles, a frequência FM.

A alternativa que o Município de Mesão Frio estabeleceu teve o intento de garantir um evento cultural de qualidade, com os critérios de máxima segurança, num ato de responsabilidade social, de interesse e de entretenimento para o público.