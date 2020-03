Mesão Frio encerrará equipamentos e serviços a partir de segunda-feira

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio tornou público que, como medida de prevenção e contenção da propagação de infeções por Coronavírus, no respeito pelas mais recentes orientações do Governo e da Direção Geral de Saúde e como manifestação das preocupações deste executivo com a saúde dos seus munícipes e da população em geral, adota algumas medidas, como encerramento temporário de equipamentos e serviços.

Assim, está previsto o encerramento dos seguintes equipamentos, a partir de segunda-feira: Piscinas Municipais; Biblioteca Municipal; Pavilhão Gimnodesportivo do AEPAN; Campo de Jogos de Mesão Frio; Edifício da antiga Residência de Estudantes; WC’s públicos.

Está previsto, ainda, a suspensão de todos os transportes aprovados pela autarquia, designadamente para consultas médicas no Centro de Saúde, para os jogos de futebol, e outros; realização da feira semanal, nas próximas duas semanas; ensino de natação, dança, música, ginástica, treinos e jogos, programas municipais (Viver Mais Viver Melhor e Pequenos Cantores); todos os eventos sociais, culturais e desportivos que impliquem o aglomerado de pessoas.

E ainda o condicionamento do acesso ao Posto de Turismo e ao Balcão Único de Atendimento, uma pessoa de cada vez. Por fim, não se promoverá o habitual programa das Férias Desportivas da Páscoa.