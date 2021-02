Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte lança campanha “Animais como Nós”

O Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte está a oferecer esterilização, vacinação (pentavalente para todos os cães e trivalente para todos os gatos) e desparasitação a todos os animais adotados.

É de salientar que, apesar de existirem outros procedimentos obrigatórios por lei no processo de adoção, estes, por norma, não se encontram incluídos na oferta acima mencionada. No entanto, durante a campanha: “Animais como Nós”, será oferecido também o boletim de vacinas, a vacina contra a raiva (cães), a identificaçãoeletrónica (microchip) e o registo no SIAC, tornando o processo de adoção completamente gratuito.Esta nova campanha promete reforçar uma perspetiva diferente de considerar os animais de estimação.

Tendo como principal mote “Animais como nós”, a campanha pretende sensibilizar para a importância de considerar os Direitos dos Animais, de igual forma como consideram os Direitos Humanos. O Homem, como animal racional, deverá ser o principal responsável por dar atenção, amor e proteção aos animais. Neste sentido, o espelho representado na imagem oficial da campanha surge como a principal metáfora de que os amores de quatro patas são o nosso reflexo e deixam transparecer as emoções de forma fiel, recíproca e até redobrada.

É este amor incondicional que o CRO pretende retratar nesta campanha. Este ponto de partida: “Animais como Nós” é uma forma direta e curiosa de abordar o entendimento Humano face aos animais, levando-os a refletir sobre a importância e gratificação em adotar um animal de estimação. Este é um ato que requer muita responsabilidade, mas é sobretudo a prova que “amor com amor se paga”.

“A esterilização e a vacinação dos animais de estimação representam dois dos pilares para uma vida longa e saudável do animal”, afirma Drª Maria João Sousa, Médica Veterinária do CRO. A esterilização é um procedimento cirúrgico simples e benéfico para o animal. Para além disso, contribui para a redução populacional deanimais de companhia que, atualmente, se encontra acima do número de potenciais adotantes e impede as ninhadas indesejadas, fonte de animais abandonados que proliferam na via pública.Esta campanha de adoção sem custos deve ser encarada com muita responsabilidade para que a facilidade de adoção não se transforme em adoção negligente.

Todos os aderentes a esta campanha deverão refletir sobre as suas reais condições para adotar e se reúnem o necessário ao bem-estar dos animais.Para adotar um animal de estimação no Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte, deverá entrar em contacto através do website canil-vdn.org ou por contacto telefónico (259351656)