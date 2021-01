Mesão Frio: «Douro Marina Hotel» em fase de participação pública

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) lançou a consulta pública do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto «Douro Marina Hotel», cuja proponente é a empresa Douro Marina Hotel, SA., até ao próximo dia 29 de janeiro de 2021, disponível em: https://www.cm-mesaofrio.pt/…/file/1374/edital_3_21.pdf

Durante a manhã de ontem, elementos que constituem a Comissão de Acompanhamento do Estudo de Impacte Ambiental estiveram no terreno, juntamente com um Técnico da Câmara Municipal de Mesão Frio, para procederem à avaliação da área e respetiva envolvente. O projeto incide no local da Rede, na freguesia de Mesão Frio – Santo André, encontrando-se na fase de Estudo Prévio e prevê a construção de uma unidade hoteleira, com a classificação proposta de 5 estrelas, que se pretende implantar na margem do Rio Douro.

O empreendimento turístico terá uma área de cerca de 23.100m2, dos quais 8.497m2 serão destinados à área de implantação do hotel, que terá 180 unidades de alojamento, das quais 12 correspondem a suites e três serão adaptadas para pessoas com mobilidade condicionada, sendo que a estes acresce mais 13 quartos para alojamento do pessoal. A restante área, com 14.603m2, corresponde aos espaços verdes exteriores, áreas de lazer, acessos e parqueamento automóvel.

Toda a documentação que compõe o Estudo de Incidências Ambientais, incluindo o Resumo Não Técnico, encontra-se disponível online, para consulta, no portal: https://participa.pt/pt/consulta/douro-marina-hotel