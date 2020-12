Mesão Frio disponibilizou três técnicos para call center Covid-19

O Agrupamento de Centros de Saúde do Douro (ACES) Douro I – Marão e Douro Norte colocou à disposição um call center, que está a funcionar nas instalações do Régia Douro Park, em Vila Real, destinado a apoiar a atividade da Saúde no âmbito da resposta à pandemia. Para o efeito, nesta primeira fase, os municípios providenciaram 14 técnicos superiores, na maioria profissionais da área da saúde, que se juntam a uma equipa de 9 enfermeiros e 4 médicos do ACES. O Município de Mesão Frio disponibilizou 3 técnicos superiores para colaborarem neste projeto.

Hoje, dia 10 de dezembro, em visita à estrutura onde está a funcionar o call center, o presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, esteve reunido com o Conselho Executivo do ACES, para a apresentação pública do projeto e acompanhar os trabalhos que visam reforçar o apoio aos utentes dos sete concelhos (Mesão Frio, Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião, Vila Real, Alijó e Murça), devido à COVID-19.

O call center tem como contacto telefónico: 925 262 248. O objetivo passa por dar uma resposta de reforço aos utentes e acelerar os contactos telefónicos com utentes positivos e suspeitos, agilizar os isolamentos e a realização de inquéritos epidemiológicos, promover atempadamente as altas e a verificação de desfechos, permitindo, deste modo, incrementar a eficácia na interrupção de cadeias de transmissão de COVID-19 na comunidade. Para além dos técnicos superiores, os municípios forneceram equipamento informático e telefónico para garantir a realização dos contactos.

A equipa de técnicos do Município de Mesão Frio, bem como de outros concelhos, estão a atuar sob a supervisão dos profissionais do ACES, garantindo, assim, a normalização dos procedimentos e o apoio a todos aqueles que se encontram em situação mais vulnerável.