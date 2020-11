Mesão Frio: Convenção Sobre os Direitos da Criança comemorado com estendais

Hoje, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio e a Câmara Municipal, em pareceria com as Juntas de Freguesia do concelho e o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, comemoram o 31.º aniversário da Convenção Sobre os Direitos da Criança, que é assinalada anualmente a 20 de novembro.

Este ano, as entidades parceiras pretenderam envolver, de forma mais abrangente, a comunidade mesão-friense, levando um total de oito estendais alusivos aos direitos da criança, a todas as freguesias do concelho, bem como, ao Centro Escolar de Mesão Frio, à escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e ao edifício dos Paços do Concelho.

A iniciativa trata-se da adesão à campanha de âmbito nacional, designada «Estendal dos Direitos», proposta da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção de Crianças e Jovens. Os trabalhos foram realizados pelos alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Mesão Frio e permanecerão em exibição durante este mês, tendo sido inspirados nos 54 artigos da Convenção.

A CPCJ e a Câmara Municipal de Mesão Frio, em sinergia com as diversas entidades públicas procuram continuar a reforçar a mensagem que a Convenção Sobre os Direitos da Criança corporiza, respondendo às situações de risco, em áreas tão distintas, como a segurança, a saúde, a formação, a alimentação, a educação ou o desenvolvimento integral.