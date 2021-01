Mesão Frio continua a investir na frota automóvel

Na senda de favorecer a sua frota automóvel, a Câmara Municipal de Mesão Frio investiu na aquisição de uma nova viatura, marca Isuzu, ligeira de mercadorias, com carroçaria e capacidade para dois passageiros. O veículo novo visa beneficiar a operacionalização do serviço de águas, reduzindo, paralelamente, os custos com a manutenção associada à frota automóvel manifestamente envelhecida e contribuir para a redução da emissão de gases com efeito estufa.

De 2018 a esta parte, a autarquia já adquiriu cinco miniautocarros para o transporte escolar, um automóvel ligeiro de passageiros de 5 lugares e uma viatura ligeira de mercadorias, com cabine dupla e capacidade de 7 lugares.

Entretanto, a autarquia prosseguirá com a compra de novos veículos, procedendo à substituição de outros existentes, nomeadamente, dos que já não garantem indicadores de operacionalidade eficiente.