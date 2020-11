Mesão Frio: centenária Feira Anual de Santo André realizada nos moldes da feira semanal

Face à atual situação pandémica, a autarquia de Mesão Frio informa que, após análise às orientações no âmbito da prevenção da COVID-19 para a realização de feiras e mercados, decidiu manter a comemoração da centenária Feira Anual de Santo André, porém, nos moldes da feira semanal e sem o habitual programa cultural e recreativo associado. Assim, nos dias 1, 6 e 8 de dezembro, no horário das 7h30 às 17h30, poderá efetuar as suas compras com toda a segurança, no Parque de Estacionamento da Zona de Lazer e na Avenida dos Combatentes.

Uma vez que não será possível cumprir a tradição na íntegra, tal como era intenção do Município de Mesão Frio, devido ao atual contexto pandémico, a tradicional feira decorrerá em três dias, com a mesma extensão da feira semanal, no mesmo local e com os habituais feirantes, cumprindo todas as normas de segurança sanitária exigidas. À imagem da feira semanal, o recinto da Feira Anual de Santo André estará restringido e circunscrito a três pontos de entrada e saída. Os feirantes e utentes serão obrigados a proceder à desinfeção das mãos e a usar máscara.

“Ao visitar a Feira Anual de Santo André, apelamos ao elevado sentido de responsabilidade no cumprimento das orientações, que serão fiscalizadas. Para o bem de todos, mantenha o distanciamento físico e cumpra com as normas de etiqueta respiratória. Estamos certos de que voltaremos a comemorar este evento histórico, que é parte da nossa identidade, como Mesão Frio e os mesão-frienses merecem”, informou a autarquia.