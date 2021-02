Mesão Frio celebra protocolo com associação de cariz social para apoiar pessoas com necessidades especiais

A Câmara Municipal de Mesão Frio celebrou um protocolo de colaboração com a associação A2000, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de apoio ao desenvolvimento.

O acordo contempla a atribuição de um subsídio anual, concedido pelo Município, no valor 1.250 euros mensais, com o objetivo de formar, capacitar e inserir social e profissionalmente pessoas do concelho, com deficiência ou incapacidade, idosos e outros públicos vulneráveis, promovendo a sua qualidade de vida.

No âmbito desta resposta social, a A2000 vai passar a apoiar 21 pessoas do concelho de Mesão Frio, na valência de Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, com deficiência motora, auditiva, intelectual ou doença mental, com objetivo de quebrar o isolamento e promover a inclusão social destas pessoas que se encontrem sem qualquer resposta social.

De referir que a Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento (A2000) comprou, em 2019, as instalações do colégio salesiano de Poiares, no concelho de Peso da Régua, que encerrou em 2018.