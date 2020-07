Mesão Frio: Biblioteca Municipal e CLDS Porta D’Ouro incentivam à leitura e à parentalidade positiva

A Câmara Municipal de Mesão Frio, através da biblioteca municipal, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social – CLDS 4G Porta D’ Ouro, estão a dinamizar uma iniciativa sob a égide da parentalidade positiva, numa estratégia educativa de incentivar e de promover, conjuntamente, a leitura em família e sensibilizar, de forma lúdico-pedagógica, os mais novos para a prevenção da COVID-19.

No decorrer dos próximos meses, serão gravados e publicados vídeos nas páginas do Facebook das respetivas entidades parceiras, cujos intervenientes serão elementos de algumas famílias do concelho de Mesão Frio. Os enredos dos filmes apresentados serão baseados em histórias de quatro obras literárias recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a COVID-19: «A minha avó tem Coronavírus»; «Quando a minha escola abrir…»; «Dias de uma família fechada em casa» e «A minha mãe é médica e já tenho saudades dela».

Pretende-se com esta atividade incentivar à prática da leitura, promover a educação parental, aumentar a autoconfiança e o bem-estar das famílias, proporcionando espaços de partilha entre os vários membros que ela integra.

É também objetivo desta ação promover a Biblioteca Municipal de Mesão Frio, como sendo um espaço de fácil acesso a todos, com livros atuais, que unem as nossas famílias.