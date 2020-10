Mesão Frio avança com reabilitação da rua do Mercado e envolvente

Está em curso um conjunto de três projetos de regeneração urbana de suma importância para Mesão Frio, na senda de remodelar e revitalizar a imagem dos espaços públicos da vila. O projeto de Reabilitação da Rua do Mercado e Envolvente está, neste momento, em fase de execução, cujo investimento total efetivo é de 97.614,41 euros, dos quais 82.972,25 euros são cofinanciados em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, integrado no Portugal 2020.



A intervenção pretende reabilitar, reestruturar e reorganizar as zonas de domínio público municipal, integrando um conjunto de atributos que continuem a dignificar e a fazer jus à designação «Porta do Douro», introduzindo um cariz de ordenação viária e de estacionamento automóvel, com implementação de espaços verdes e conservação da memória do local.



Na Rua do Mercado, a via e os passeios pedonais serão repavimentados com materiais e métodos construtivos similares aos já existentes. Por existir alguma desordem no estacionamento em frente ao Mercado Municipal, serão definidos novos lugares de estacionamento adjacentes à via, munidos de um passeio para proteção dos peões.



O passeio elevado do mercado será delimitado por uma barreira física, formada por uma floreira com arbustos em linha, harmonizando toda a fachada. No alinhamento do lance das escadas provenientes do estacionamento inferior do Mercado Municipal, será instalado um parqueamento de bicicletas e uma rampa, para garantir a mobilidade condicionada. Todo o passeio esquerdo da Rua do Mercado, até ao cruzamento, ganhará uma largura significativa e uma continuidade pedonal circundante. No seguimento da Rua do mercado até ao largo da Estopa, os pavimentos serão levantados e repostos.



No sentido descendente, será executado um passeio e consequente diminuição da faixa de rodagem, convertendo a rua a apenas um sentido de circulação rodoviária e será colocado um canteiro ajardinado com espécies arbóreas para sombreamento. No final deste troço, será anulado o passeio do lado direito, para dar lugar a três lugares de estacionamento, sendo que no lado esquerdo, como remate, será executada uma zona ajardinada com a implementação de um contentor duplo subterrâneo para resíduos sólidos urbanos.



Durante este período, a Câmara Municipal de Mesão Frio apela à compreensão de todos, por eventuais incómodos causados a peões e a automobilistas que deverão respeitar a sinalização temporária existente e os condicionalismos apresentados pelas autoridades.