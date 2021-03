Mesão Frio: autarquia ofereceu ovos da Páscoa a crianças do pré-escolar

Para assinalar a Páscoa e os seus valores, nomeadamente, a fé, a esperança, o amor e a compaixão, a autarquia de Mesão Frio, em nome do Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira, ofereceu ovos de chocolate às mais de 170 crianças do Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A iniciativa foi extensível a todos os professores do Centro Escolar, que também receberam amêndoas. De brilho nos olhos e a transbordar de alegria, os pequenos agradeceram o gesto. Mais uma vez, foi fácil fazer crianças felizes com tão pouco. Os professores, por sua vez, expressaram gratidão pela iniciativa do município.

Ontem, a Vereadora Cristina Major, com o Pelouro da Educação, acompanhada por Técnicos do Município, percorreu todas as salas de aula e deixou votos de uma Páscoa feliz, neste momento tão conturbado de pandemia que todos vivemos e que também sido particularmente difícil para as crianças, que se têm visto privadas das aulas presenciais e de estar juntas.

Posteriormente e ainda antes da celebração da Páscoa, a Câmara Municipal irá oferecer amêndoas a todos os colaboradores do município.