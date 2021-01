Mesão Frio: autarquia deu transporte gratuito a utentes do Centro de Saúde

A Câmara Municipal de Mesão Frio concedeu transportes gratuitos a utentes do Centro de saúde de Mesão Frio que necessitaram de se deslocar à Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Porto, para realizarem rastreios tendentes ao diagnóstico precoce do cancro da mama. Após sete meses de suspensão dos serviços, devido à pandemia COVID-19, as utentes iniciaram o Programa de Rastreio do Cancro da Mama, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com a condicionante de as consultas serem realizadas em quantidades faseadas e inferiores de utentes, o que fez com que as deslocações ao Porto tenham sido realizadas mais do que uma vez.

Este apoio à população, além de prevenir e diagnosticar precocemente a doença, pretendeu promover e salvaguardar os interesses da população no domínio da saúde, por forma a dar continuidade ao profícuo e vantajoso trabalho executado pelas instituições de saúde.