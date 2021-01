Mesão Frio: autarquia atribuiu apoios financeiros a festas religiosas concelhias

Para a realização das festas religiosas concelhias do ano 2021 e à imagem daquilo que sucede em anos anteriores, a Câmara Municipal de Mesão Frio deliberou, por unanimidade, na sua reunião ordinária do dia 7 de janeiro, atribuir o apoio financeiro num total de 5 mil e 450 euros.

Para a autarquia mesão-friense, os eventos religiosos são uma oportunidade, por excelência, essencial para preservar os costumes, as tradições, a história e a identidade do povo, pois estão profundamente enraizadas na vivência dos fiéis, que celebram com particular intensidade e devoção aos seus padroeiros.

O apoio financeiro será anualmente atribuído, mediante a comprovação da realização do evento e das despesas inerentes, tendo em consideração a dimensão dos territórios e o número de habitantes por freguesias e respetivas festas.

Desta forma, o Município reconhece o mérito e a missão assumida por todas as comissões fabriqueiras concelhias e outras entidades, que prestam relevantes serviços sociais e recreativos à comunidade.