Mesão Frio: atribuição de 60 mil euros à Misericórdia

A Câmara Municipal de Mesão Frio, na sua última reunião ordinária ocorrida no dia 4 de fevereiro de 2021, deliberou atribuir, por unanimidade, um subsídio anual no valor total de 60 mil euros, à Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, a única Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, que presta um serviço essencial à população idosa e dependente.

A medida surge no âmbito da política de apoio social da autarquia, visando colmatar as dificuldades financeiras sentidas e agravadas com as medidas sanitárias adotadas no combate à pandemia COVID-19, bem como, prestar o apoio necessário à IPSS na aquisição de bens e serviços necessários ao desempenho das suas funções.

A Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio dispõe de quatro estruturas residenciais para idosos, abrangendo 83 pessoas, apoio à infância para 32 crianças, ATL para 30 crianças e outras valências, como o centro de dia, com 17 utentes, o serviço de apoio domiciliário a 118 pessoas e um Gabinete de Inserção Profissional, bem como, a cantina social, que apoia 42 pessoas.

A autarquia de Mesão Frio partilha das inquietudes desta IPSS, em cuidar e proteger os mais frágeis, especialmente nas difíceis circunstâncias pandémicas que vivemos, considerando que a situação social complexa que se coloca obrigada a que todos contribuam na procura de soluções rápidas e eficazes.