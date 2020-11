Mesão Frio associou-se ao exercício “A Terra Treme”

Em resposta ao repto lançado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Mesão Frio associou-se ao exercício de âmbito nacional «A Terra Treme», ontem, dia 5 de novembro, pelas 11h05, promovendo a sensibilização para o risco sísmico, data que coincidiu com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsumani. A informação foi disseminada por toda a população do concelho, bem como, pelos parceiros do Conselho Local de Ação Social (CLAS).

Nesta 8.ª edição do movimento «A Terra Treme», o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade voltou a envolver a participação da comunidade escolar, contribuindo, desta forma, para a construção de uma sociedade mais resiliente, perante a eventual ocorrência deste tipo de catástrofes. Saber como agir antes, durante e depois de um sismo, são ações preventivas fundamentais, que foram transmitidas aos alunos, durante o exercício, através dos gestos: baixar, proteger e aguardar, bem como a oferta de material informativo.

Os sismos podem ocorrer a todo o momento e sem qualquer aviso, por esse motivo toda a comunidade deve estar preparada para agir de forma eficaz, começando por exercitar os três gestos que salvam, durante o simulacro.