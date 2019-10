Mesão Frio associou-se à organização do Douro Ultra Trail

Este ano, a roupagem da prova de trail running – Douro Ultra Trail (DUT) – manteve-se, à semelhança de anos transatos, inspirando centenas de atletas a superarem os seus limites, nesta competição que vai já na sua sexta edição. Palmilhando os desafiantes percursos que serpenteiam as encostas da Região Demarcada do Douro Vinhateiro e a sétima maior elevação de Portugal Continental – Serra do Marão -, os participantes mostraram-se, uma vez mais, agradavelmente surpreendidos com o nível de competição, com a beleza paisagística díspar e com a inexcedível hospitalidade com que foram recebidos.

Mesão Frio, desde a primeira edição do DUT que se associa à Nexplore, empresa responsável por organizar o evento. A porta do Douro, como é conhecida a vila de Mesão Frio, no passado dia 5 de outubro, pelas 8h30, foi a partida para os atletas que competiram na prova de 45 kms. Também na freguesia de Cidadelhe, no hotel Douro Scala, o município disponibilizou um posto de abastecimento para os atletas que se desafiaram na ultra distância de 85 kms. O presidente da Câmara Municipal fez questão de marcar presença e deu o arranque da partida em Mesão Frio, para o pelotão dos 45 kms.

Fábio Filipe sagrou-se o grande vencedor da prova rainha de 85 kms e Marta Frackowiak triunfou no setor feminino. Diogo Fernandes foi o melhor atleta dos 45 kms e no feminino, na mesma prova, Paula Barbosa foi a atleta feminina que saiu vitoriosa. Mário Elson e Paula Soares foram os melhores na distância de 25 kms e João Vigário e Célia Neto subiram ao lugar mais alto do pódio, na distância curta de 15 kms.

O Douro Ultra Trail constituiu sempre um momento para dar a conhecer o que de melhor Mesão Frio e a região podem oferecer: arte de bem receber, gastronomia, paisagens bucólicas de cortar a respiração e uma sinergia intermunicípios em torno deste evento.