Mesão Frio – assinatura de protocolo de cooperação com o Gabinete de Apoio ao Estudante e Empregabilidade

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio assinou ontem, dia 8 de março, na Reitoria da Universidade do Porto, um protocolo de cooperação com o Gabinete de Apoio ao Estudante e Empregabilidade, para o desenvolvimento de atividades conjuntas, apoiando, desta forma, a empregabilidade de estudantes e recém-graduados no concelho. O projeto envolve mais de 50 autarquias que aderiram ao protocolo e permite o acesso destas a um banco de currículos de diplomados da Universidade do Porto. Através de iniciativas que promovam a empregabilidade, este protocolo será um ponto de adjacência entre o setor empresarial de Mesão Frio e o mundo académico, ao possibilitar uma maior convergência dos jovens universitários e a inclusão destes no mercado de trabalho. Neste âmbito serão desenvolvidos projetos de investigação e de inovação em conjunto com as empresas do concelho, identificando quadros qualificados para ações em que a participação seja solicitada pela Universidade do Porto. Com base nesta sinergia, pretende-se um forte contributo no combate à desertificação, em que as empresas de Mesão Frio podem encontrar e recrutar perfis para oportunidades de emprego qualificado, ao mesmo tempo a Universidade do Porto favorece a empregabilidade dos seus estudantes.

