Mesão Frio assinalou Dia Mundial da Criança na reabertura do pré-escolar

Coincidindo com a data da reabertura do Pré-Escolar, o Município de Mesão Frio assinalou o Dia Mundial da Criança, este ano, de forma diferente.

O atual estado de pandemia, provocado pela doença COVID-19, impede o Município de realizar as atividades, tão habituais do dia 1 de junho, que concentram centenas de crianças. Sendo a segurança das crianças a primeira prioridade, ontem, a autarquia assinalou o Dia Mundial da Criança promovendo uma ação de distribuição de um porta-lápis personalizável, lápis de cera e um balão a todas as crianças do ensino pré-escolar.

No dia em que se homenageou e celebrou os direitos das crianças de todo o mundo, o Município assinalou o dia com esta oferta para que, as nossas crianças, possam usufruir de um direito tão fundamental como o de brincar plenamente e com maior segurança, num período tão crítico como o que se vive presentemente.