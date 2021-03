Mesão Frio: assinado contrato de empreitada para o Miradouro do Imaginário

Dentro de dias, arrancam as obras que darão nova vida ao Lugar do Imaginário, ponto de paragem obrigatório para milhares de turistas, com uma panorâmica desafogada sobre o Rio Douro, em Mesão Frio. A assinatura do contrato de empreitada para a recuperação do Miradouro do Imaginário aconteceu na passada sexta-feira, dia 12 de março, pelo que a operação iniciará brevemente.

A empreitada será cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, com o investimento total de 145.750 euros, sendo a taxa de comparticipação de 85%, a que corresponde o valor de 123.887,50 euros.

O projeto prevê a criação de um miradouro com varanda, em forma de barco rabelo, integrado numa zona suspensa a 145 metros de altitude e pretende homenagear os navegadores desta embarcação típica do Douro que, tradicionalmente, transportava as pipas de Vinho do Porto desde a região demarcada, até Vila Nova de Gaia e Porto.

A estrutura pretende transmitir a ideia de que se está a navegar sobre o rio Douro e está projetada para exibir acabamentos em aço corten, material que possui diferentes agentes químicos na sua composição, reconhecido pela resistência à ação corrosiva, o que torna toda a estrutura mais resistente e duradoura. A operação contempla ainda, a instalação de iluminação cénica, para garantir maior visibilidade e segurança ao espaço.

Para além de valorizar o património e criar melhores condições para que os visitantes conheçam a paisagem do Douro Vinhateiro, Património Mundial da Unesco, esta obra integrará uma rota de miradouros do município e intensificará a atratividade do local, que já é bastante visitado.