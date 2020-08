Mesão Frio: Assinado contrato de empreitada para a 1.ª fase de construção do Estádio Municipal

Na passada sexta-feira, dia 7 de agosto, foi celebrado o contrato de empreitada para dar início à 1.ª fase de construção do Estádio Municipal de Mesão Frio, no valor de 613.500,00 euros, acrescido de IVA. A empreitada inclui a construção do edifício principal do estádio, constituído pela bancada encostada ao desnível entre a Avenida dos Combatentes e a plataforma onde se implanta o relvado de jogo. O piso inferior é composto por instalações destinadas aos atletas (balneários, vestiários e sanitários) e compartimentos técnicos, possuindo acesso exterior independente, através do parque de estacionamento da zona de lazer, que permite, em simultâneo, o acesso a viaturas de emergência.

O piso superior é constituído pelas bancadas propriamente ditas, instalações sanitárias destinadas ao público, bar de apoio ao espaço, bilheteira e entrada principal exterior para o recinto desportivo. Será ainda construído nesta fase, a ligação interna entre os dois pisos, através de escadaria contida em volume isolado, facilitando a mobilidade interna.

Está dado assim, mais um passo no compromisso assumido pela autarquia, de melhorar as condições da prática desportiva no concelho de Mesão Frio.