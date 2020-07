Mesão Frio: arrancou 2.ª quinzena do «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas»

Teve início no dia 22 de julho, a segunda quinzena do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) em parceria com a Câmara Municipal de Mesão Frio e a Junta de Freguesia de Mesão Frio – Santo André. Um novo grupo composto por dez jovens com idades compreendidas entre 18 e os 30 anos inclusive, estão, a partir de hoje a vigiar espaços públicos verdes e florestas do concelho, até ao próximo dia 11 de agosto. Seis voluntários estão no programa através da autarquia e quatro voluntários, através da junta de freguesia local.

Coincidindo com um período em que o risco máximo de incêndio tem vindo a ser frequentemente registado, hoje, os dois grupos de jovens, que vêm reforçar a vigilância florestal, foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira e pelo presidente da Junta de Freguesia de Mesão Frio-Santo André, António Nunes.

O presidente da autarquia elogiou o trabalho que tem vindo a ser feito por estes jovens, cuja maioria já participou no programa do IPDJ, deu-lhes as boas-vindas e apelou ao redobrado sentido de responsabilidade, especialmente a quem irá vigiar o lugar de Porto de Rei, no limite do concelho, cuja área apresenta uma elevada densidade de sobreiros. Pediu, de igual modo, aos jovens para que tenham a devida atenção e o máximo de cuidados, por forma a prevenir o contágio pela COVID-19.

A cada elemento, foi oferecido um kit composto por duas máscaras comunitárias, confecionadas pelas costureiras voluntárias do Contrato Local de Desenvolvimento (CLDS) 4G Porta D’ouro, da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, uma mochila, um cantil, luvas, t-shirt e chapéu.

À imagem de anos transatos e daquilo que aconteceu com os grupos da primeira quinzena, os voluntários foram repartidos em equipas de dois elementos, por áreas mais suscetíveis a incêndios, nomeadamente, nos miradouros de São Silvestre, da Cruz de Donsumil e da Senhora da Piedade, nas praias fluviais da Rede, Porto Rei e do Rio Teixeira, no lugar do Rojão de Cima e no Castro de Cidadelhe.