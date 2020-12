Mesão Frio apresentou Equipa Móvel de Apoio à Vítima

No âmbito da parceria estabelecida entre o Município de Mesão Frio e a Associação Portuguesa de Apoio à Vitima e do resultante projeto «Equipa Móvel de Apoio à Vítima de Violência Doméstica e de Género no Concelho», decorreu ontem, dia 14 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a apresentação desta resposta de apoio, bem como, duas sessões de formação destinadas à equipa multidisciplinar de técnicos, que iniciará atividade a partir de segunda-feira, dia 21 de dezembro.



De manhã, a sessão foi dirigida aos Comissários da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mesão Frio e no período da tarde, foi dirigida a técnicos que trabalham esta temática no município.



A equipa prestará serviços gratuitos, confidenciais e qualificados, de apoio emocional, jurídico, psicológico e prático, a vítimas de violência doméstica e de género, para todos os residentes do concelho e funcionará no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Mesão Frio, semanalmente, todas as segundas-feiras, das 9:30 horas às 13:00 horas.



As marcações devem ser feitas a partir de segunda-feira, dia 21 de dezembro, através do contacto telefónico: 962 100 511 ou presencialmente, no Gabinete de Ação Social.