Mesão Frio: abertas inscrições para o «Viver mais, Viver melhor»

Após um período de suspensão, devido à pandemia de COVID-19 e consequente promulgação do Estado de Calamidade Pública, o programa municipal «Viver mais, Viver melhor», retoma a sua atividade, no próximo dia 2 de novembro, em formato parcial, apenas com a modalidade de ginástica. A partir de hoje, até ao dia 28 de outubro, estão a decorrer as inscrições para todos os seniores do concelho, com mais de 55 anos de idade, ou que mesmo não tendo a idade indicada, apresentem comprovativo de aconselhamento médico para o efeito. As inscrições podem ser efetuadas no Balcão único de Atendimento da Câmara Municipal, no horário das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas.

Os utentes e o Professor terão de cumprir as regras emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS): usar máscara à entrada e à saída do local onde se realiza a aula, sendo que, no caso do professor, o mesmo terá de usar a máscara durante a aula; desinfetar as mãos com álcool gel, tanto à entrada como à saída de cada local; manter o distanciamento físico nunca inferior a 2 metros; o material fornecido a cada utente não poderá ser transmissível e ficará guardado no local onde é ministrada a aula e as casas de banho estarão interditas.

Dependendo do número de inscrições nas aulas, os utentes serão distribuídos por cinco turmas, nas cinco freguesias do concelho. Caso o número de inscritos seja demasiado elevado para as condições de cada local onde são realizadas as aulas, poderá haver lugar à constituição de novas turmas. Na eventualidade de existir algum caso suspeito, as aulas serão imediatamente suspensas e só retomarão quando estiverem reunidas, novamente, todas condições de segurança.

As medidas emanadas pela DGS, nesta fase de desconfinamento, permitem que se possam realizar algumas atividades de grupo, nas quais se enquadra a modalidade de ginástica, proporcionada pela Câmara Municipal, que pretende assim, continuar a ser uma referência no desporto sénior e contribuir para a melhoria da condição física e psíquica dos seus beneficiários.