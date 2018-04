Mesa de Vila Real entre as pré-finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”

A Mesa de Vila Real já se encontra entre as quarenta e nove “7 Maravilhas à Mesa” pré finalistas do Concurso que se estende a todas as regiões de Portugal, num total de 343 patrimónios, que os portugueses vão poder votar ao longo das Galas semanais, entre 22 de julho e 16 de setembro, transmitidas em direto pela RTP, com apresentação da dupla Catarina Furtado e José Carlos Malato.

O Município e o Foodie Rodrigo Meneses trabalharão dedicadamente para que a Mesa vila-realense chegue bem longe neste concurso das 7 Maravilhas à Mesa®, que permitirá colocar Vila Real no centro das atenções no que se refere ao turismo gastronómico de forma direta, e atrair, de forma indireta, novos públicos a Vila Real em busca de experiências autênticas num território que tanto tem para oferecer.

Entre 22 de julho e 16 de setembro, serão eleitas, em cada uma das sete galas previstas, 2 mesas finalistas, num total de 14. Os vencedores serão os mais votados na gala Finalíssima, obtendo-se um roteiro eno-gastronómico único, de expressão nacional.

O Foodie Rodrigo Meneses sabe o quanto Vila Real merece um lugar de destaque no panorama gastronómico nacional, mas também nos inúmeros patrimónios existentes que tornam este Concelho muito apetecível a todos os níveis.

O Presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, encara esta participação como “um novo desafio e uma oportunidade única que poderá ser aproveitada por todos, intervenientes na candidatura e habitantes do Concelho”, aos quais apela para “um forte e sentido apoio, quando chegar o momento de votação televisiva que contribuirá para o desfecho das melhores Mesas”, lembrando que “é a nossa identidade que irá a jogo, a confirmação de que exigimos a nós mesmos nada mais do que a excelência em tudo aquilo a que nos propomos. Mas também uma afirmação de união e de defesa daquilo que é nosso”.