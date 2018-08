A MESA de Chaves sagrou-se ontem uma das 14 finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”. A gastronomia flaviense passa assim à grande final, que terá lugar no próximo dia 16 de setembro em Albufeira.

Na gala, que decorreu ontem na cidade de Tomar, estavam em votação as Mesas de Arraiolos, Chaves, São Roque do Pico, Sever do Vouga, Silves, Sintra e Tomar, sendo que as MESAS de Chaves e Tomar passaram à fase seguinte.

A MESA de Chaves é composta por Gastronomia – Petiscos (Pastel de Chaves), Carne e Caça (Arroz de fumeiro), Produto Endógeno (Presunto de Chaves); Vinhos e Azeites – Tintos (Quinta de Arcossó Grande Reserva Tinto 2013); bem como Roteiros – Museus (Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso), Experiências Únicas (Termas de Chaves), Alojamento Turístico (Vidago Palace Hotel).