Mês da Juventude – os jovens e o desporto

Cerca de 95 jovens participaram na atividade “Os Jovens e o Desporto”, que decorreu no Espaço Juventude, no âmbito do Mês da Juventude. O jovem convidado foi o atleta de ténis de mesa Afonso Queirós, de 13 anos, do Centro Cultural e Recreativo de Arrabães.



Afonso Queirós pratica desporto desde os 7 anos, tendo desde então participado em mais de 100 competições onde arrecadou 50 prémios, entre os quais alcançou o pódio em 36 ocasiões, seis das quais em primeiro lugar, quinze em segundo lugar e outras quinze em terceiro. Destaca-se ainda o voto de louvor recebido do Município de Vila Real em 2018, pela conquista da medalha de bronze em ténis de mesa, no escalão de infantis.



Apesar da sua tenra idade, este jovem aproveitou a oportunidade para incentivar os alunos presentes nesta pequena apresentação a acreditarem que tudo é possível com esforço, dedicação, objetivos e metas bem definidas. Salientou ainda que é possível conciliar os estudos com os treinos, dando como exemplo o seu caso pessoal, uma vez que se encontra a frequentar o 7º ano de escolaridade, com bons resultados.